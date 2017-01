FineArtPrinter 1/17 am Kiosk

Ein Titelbild, das auf Kodak Tri-X fotografiert wurde, ein Artikel der sich mit Hybrid-Fotografie beschäftigt. Ist FineArtPrinter auf Nostalgie-Kurs? Nur ausnahmsweise, um den vielen Leseranfragen bezüglich Analog-Fotografie gerecht zu werden. Ansonsten erwartet sie ein umfangreiches Angebot an Themen: Neue Monitore von Eizo, was die neue Olympus OM-D E-M1 Mark II so besonders macht und ein Theorie-Vergleich zwischen X1D von Hasselblad und der GFX von Fuji, die wir in einem besonderen Seminar am 17. März 2017 in unserem Schwabinger Pixelparadies präsentieren werden.

Heft als PDF sofort im Shop kaufen und loaden

In FineArtPrinter 1/17 online blättern